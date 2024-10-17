Гарибина Феоктиста Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарибина Феоктиста Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Гарибин Василий Матвеевич

Свадьба - арх.№56-1-151-33об-34
Рождение ребёнка
16.12.1880

Сын: Гарибин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич

56-1-151-93об-94
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.

Сын: Гарибин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич

Селищи, Костромской уезд, Костромская область
арх.№56-1-151-271об-272
Рождение ребёнка
07.05.1885

Дочь: Гарибина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич

Арх.№56-1-152-80об-81-82
Рождение ребёнка
07.03.1887

Сын: Гарибин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич

Селищи, Костромской уезд, Костромская область
Арх.№56-1-152-225об-226
Рождение ребёнка
17.08.1889

Дочь: Полосина (Гарибина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич

Селищи, Костромской уезд, Костромская область
Арх.№56-1-152-335об-336
Смерть
Неизвестно

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