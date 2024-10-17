Гарибина Феоктиста Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879
Свадьба - арх.№56-1-151-33об-34
Рождение ребёнка
16.12.1880
Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич
56-1-151-93об-94
Рождение ребёнка
09.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич
арх.№56-1-151-271об-272
Рождение ребёнка
07.05.1885
Дочь: Гарибина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич
Арх.№56-1-152-80об-81-82
Рождение ребёнка
07.03.1887
Сын: Гарибин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич
Арх.№56-1-152-225об-226
Рождение ребёнка
17.08.1889
Дочь: Полосина (Гарибина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гарибин Василий Матвеевич
Арх.№56-1-152-335об-336
Смерть
Неизвестно