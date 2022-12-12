Полухин Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Полухин Егор Матвеев
Мать: Полухина Мария Родионова
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полухин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно