Полухин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухин Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Полухин Егор Матвеев

Мать: Полухина Мария Родионова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Полухин Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полухин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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