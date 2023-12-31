Пономарев Владимир Парфилиеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Владимир Парфилиеевич

Пономарев Владимир Парфилиеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лесникова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Пономарева -- Акилина Борисовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пономарев Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Пономарева -- Акилина Борисовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пономарева Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Пономарева -- Акилина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева -- Акилина Борисовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close