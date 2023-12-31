Пономарев Владимир Парфилиеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лесникова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Пономарева -- Акилина Борисовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пономарев Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Пономарева -- Акилина Борисовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пономарева Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Пономарева -- Акилина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно