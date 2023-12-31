Пономарева -- Акилина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева -- Акилина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лесникова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Парфилиеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пономарев Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Парфилиеевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пономарева Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Парфилиеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Владимир Парфилиеевич

Смерть
Неизвестно
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