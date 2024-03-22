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Иващенко Василий Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иващенко Василий Васильевич

Мать: Иващенко Евфросиния

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иващенко Петр Васильевич

Мать ребёнка: 1-й брак

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иващенко-Мл. Петр Васильевич

Мать ребёнка: Иващенко Варвара Корнеева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: Иващенко Варвара Корнеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукерия Васильевна

Мать ребёнка: Иващенко Варвара Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Варвара Корнеева

Смерть
1848
Похороны
Неизвестно
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