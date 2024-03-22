Иващенко Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иващенко Василий Васильевич
Мать: Иващенко Евфросиния
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иващенко-Мл. Петр Васильевич
Мать ребёнка: Иващенко Варвара Корнеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евфросиния Васильевна
Мать ребёнка: Иващенко Варвара Корнеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукерия Васильевна
Мать ребёнка: Иващенко Варвара Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848
Похороны
Неизвестно