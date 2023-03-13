Конышевъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конышевъ Николай

Место рождения

Никитино, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1711

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Конышевъ Петръ

Мать: не указана

Никитино, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1736

Сын: Конышевъ Артемий

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1743

Сын: Конышевъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1786
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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