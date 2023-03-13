Конышевъ Николай
Место рожденияНикитино, Арзамаскаго уезда
Дата рождения1711
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Конышевъ Петръ
Никитино, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1736
Сын: Конышевъ Артемий
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1743
Сын: Конышевъ Алексей
Арзамасский уезд, село Никитино
Смерть
1786
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан