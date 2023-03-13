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Конышевъ Артемий

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1736

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Конышевъ Николай

Мать: не указана

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1763

Сын: Конышевъ Дорофей

Мать ребёнка: Конышева Анна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Конышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Конышева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конышева Анна

Смерть
1796
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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