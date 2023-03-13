Конышевъ Артемий
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1736
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Конышевъ Николай
Мать: не указана
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1763
Сын: Конышевъ Дорофей
Мать ребёнка: Конышева Анна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Конышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Конышева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конышева Анна
Смерть
1796
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан