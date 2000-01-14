Сверкунов Милентий Ильич
Место рожденияс.Алеур Забайкальский край
Дата рождения12.02.1918
Дата смерти14.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Сверкунов Анатолий Милентьевич
Мать ребёнка: Сверкунова Елена Романовна
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Сверкунова Нина Милентьевна
Мать ребёнка: Сверкунова Елена Романовна
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.08.1955
Сын: Сверкунов Виктор Милентьевич
Мать ребёнка: Сверкунова Елена Романовна
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Смерть
14.01.2000
п.Рудник Джезказганской области Казахстан