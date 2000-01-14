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Сверкунов Милентий Ильич

Место рождения

с.Алеур Забайкальский край

Дата рождения

12.02.1918

Дата смерти

14.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Алеур Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Сверкунов Анатолий Милентьевич

Мать ребёнка: Сверкунова Елена Романовна

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Сверкунова Нина Милентьевна

Мать ребёнка: Сверкунова Елена Романовна

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.08.1955

Сын: Сверкунов Виктор Милентьевич

Мать ребёнка: Сверкунова Елена Романовна

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сверкунова Елена Романовна

Место жительства
Неизвестно
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Смерть
14.01.2000
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
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