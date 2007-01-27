Сверкунова (Банникова) Елена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверкунова (Банникова) Елена Романовна

Место рождения

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области

Дата рождения

07.01.1924

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924

Отец: Банников Роман Алексеевич

Мать: Банникова Антонина Ильинична

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Сверкунов Анатолий Милентьевич

Отец ребёнка: Сверкунов Милентий Ильич

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Сверкунова Нина Милентьевна

Отец ребёнка: Сверкунов Милентий Ильич

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.08.1955

Сын: Сверкунов Виктор Милентьевич

Отец ребёнка: Сверкунов Милентий Ильич

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверкунов Милентий Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь в Ремонтно-механических мастерских
Место жительства
Неизвестно
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Смерть
27.01.2007
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Причина смерти: Возраст
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