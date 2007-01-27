Сверкунова (Банникова) Елена Романовна
Место рожденияс.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Дата рождения07.01.1924
Дата смерти27.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Сверкунов Анатолий Милентьевич
Отец ребёнка: Сверкунов Милентий Ильич
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Сверкунова Нина Милентьевна
Отец ребёнка: Сверкунов Милентий Ильич
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.08.1955
Сын: Сверкунов Виктор Милентьевич
Отец ребёнка: Сверкунов Милентий Ильич
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь в Ремонтно-механических мастерских
Место жительства
Неизвестно
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Смерть
27.01.2007
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Причина смерти: Возраст