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Утюпина Марина Артемьева

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Жена Данило Иванова Утюпина Марина Артемьева, дочь старинная той волости государственная 30 лет в 1782 г., умре в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Утюпина Авдотья Данилова

Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году Выдана в замужество той же волости в д.Верх-Мостовскую за гос.крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне
Рождение ребёнка
1770

Сын: Утюпин Иван Данилов

Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.01.1776

Сын: Утюпин Григорий Данилов

Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 января 1776 Села Шатровского у крестьянина Данила Утюпина родился сын Григорий ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 791 (продолжение)-797 Рождения, бракосочетания, смерти 1775-1778, FS 7582684 кадр 33... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Сын: Утюпин Федор Данилов

Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834 14 лет в 1795, 30 лет в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская воло... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Утюпина Ульяна Данилова

Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюпин Данило Иванов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1783
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет в 1782 г., умре в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне
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