Утюпина Марина Артемьева
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1752
Жена Данило Иванова Утюпина Марина Артемьева, дочь старинная той волости государственная 30 лет в 1782 г., умре в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Утюпина Авдотья Данилова
Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов
12 лет в 1782 году Выдана в замужество той же волости в д.Верх-Мостовскую за гос.крестьянина ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне
Рождение ребёнка
1770
Сын: Утюпин Иван Данилов
Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1776
Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов
5 января 1776 Села Шатровского у крестьянина Данила Утюпина родился сын Григорий ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 791 (продолжение)-797 Рождения, бракосочетания, смерти 1775-1778, FS 7582684 кадр 33... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Сын: Утюпин Федор Данилов
Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов
15 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834 14 лет в 1795, 30 лет в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская воло... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Утюпина Ульяна Данилова
Отец ребёнка: Утюпин Данило Иванов
11 лет в 1794 году ГАТО (Тобольск) ИР Ф. 156, о. 20, д. 820 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1794; FS 4582699 кадр 834
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утюпин Данило Иванов
Смерть
1783
30 лет в 1782 г., умре в 1783 ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, Шатрово село, крестьяне