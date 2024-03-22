Утюпин Григорий Данилов
Место рождения
Дата рождения05.01.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.01.1776
Отец: Утюпин Данило Иванов
Мать: Утюпина Марина Артемьева
5 января 1776 Села Шатровского у крестьянина Данила Утюпина родился сын Григорий ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 791 (продолжение)-797 Рождения, бракосочетания, смерти 1775-1778, FS 7582684 кадр 33... Показать все
Бракосочетание
12.02.1793
12 февраля 1793 крестьянин Шатровского села Григорий Данилов Утюпин первым браком сочетался деревни Черной крестьянина Василия Копытова с дочерью девицей Домной. 7582698 кадр 606 ГАТО Тобольск
Рождение ребёнка
06.01.1795
Дочь: Утюпина Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева
6 января 1795 Шатровской волости у крестьянина Григория Утюпина дочь Татьяна. У него были восприемники крестьянин брат сводный Сергей Осипов Утюпин, крестьянская дочь девица Агафья Васильева Копытовых... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1796
Дочь: Утюпина Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева
26 августа 1796 у крестьянина Григория Данилова Утюпиных дочь Наталья. У него восприемник крестьянин Агафон Устинов Собенин и крестьянская дочь девица Марфа Осипова Утюпиных. Ф. 156, о. 20, д. 822 (пр... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1797
Дочь: Утюпина Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева
9 ноября 1797 у крестьянина Григорий Утюпина дочь Матрона. У нее были восприемники брат Григория сродный Савва Иванов Утюпин, сестра его родная девица Ульяна. ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 823 (п... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1803
Дочь: Безгодкова Марина Григорьева
Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева
22 июля 1803 Шатровского села у крестьянина Григория Данилова Утюпина дочь Марья ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 827 (продолжение)-830 1801-1804 FS 7582709 кадр 648 46 лет согласно Ревизской сказке... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1805
Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева
12 апреля 1805 Шатровского села у крестьянина Григория Данилова Утюпина родился сын Василий ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 830 (продолжение)-832 Рождения, бракосочетания, смерти 1804-1806; FS 75827... Показать все
Военная служба
1809
Данило Иванов сын Утюпин 63 г. в 1812 г., дети его Григорей 19 лет в 1795 г., отдан в рекруты в 1809 г. Григорьев сын Василей 7 л. в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская волость 1812 154-20-195
Рождение ребёнка
23.04.1810
Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева
23 апреля 1810 Шатровского села у крестьянина Григория Данилова Утюпина родился сын Егор ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 835 (продолжение)-837 1809-1811, FS 7582711 кадр 660. В РС 1812 Егора нет, с... Показать все
Смерть
Неизвестно