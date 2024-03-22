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Утюпин Григорий Данилов

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

05.01.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1776

Отец: Утюпин Данило Иванов

Мать: Утюпина Марина Артемьева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 января 1776 Села Шатровского у крестьянина Данила Утюпина родился сын Григорий ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 791 (продолжение)-797 Рождения, бракосочетания, смерти 1775-1778, FS 7582684 кадр 33... Показать все
Бракосочетание
12.02.1793

Жена: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 февраля 1793 крестьянин Шатровского села Григорий Данилов Утюпин первым браком сочетался деревни Черной крестьянина Василия Копытова с дочерью девицей Домной. 7582698 кадр 606 ГАТО Тобольск
Рождение ребёнка
06.01.1795

Дочь: Утюпина Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 января 1795 Шатровской волости у крестьянина Григория Утюпина дочь Татьяна. У него были восприемники крестьянин брат сводный Сергей Осипов Утюпин, крестьянская дочь девица Агафья Васильева Копытовых... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1796

Дочь: Утюпина Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
26 августа 1796 у крестьянина Григория Данилова Утюпиных дочь Наталья. У него восприемник крестьянин Агафон Устинов Собенин и крестьянская дочь девица Марфа Осипова Утюпиных. Ф. 156, о. 20, д. 822 (пр... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1797

Дочь: Утюпина Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 ноября 1797 у крестьянина Григорий Утюпина дочь Матрона. У нее были восприемники брат Григория сродный Савва Иванов Утюпин, сестра его родная девица Ульяна. ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 823 (п... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1803

Дочь: Безгодкова Марина Григорьева

Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 июля 1803 Шатровского села у крестьянина Григория Данилова Утюпина дочь Марья ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 827 (продолжение)-830 1801-1804 FS 7582709 кадр 648 46 лет согласно Ревизской сказке... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1805

Сын: Утюпин Василий Григорьев

Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 апреля 1805 Шатровского села у крестьянина Григория Данилова Утюпина родился сын Василий ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 830 (продолжение)-832 Рождения, бракосочетания, смерти 1804-1806; FS 75827... Показать все
Военная служба
1809
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Данило Иванов сын Утюпин 63 г. в 1812 г., дети его Григорей 19 лет в 1795 г., отдан в рекруты в 1809 г. Григорьев сын Василей 7 л. в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская волость 1812 154-20-195
Рождение ребёнка
23.04.1810

Сын: Утюпин Егор Григорьев

Мать ребёнка: Утюпина Домника Васильева

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
23 апреля 1810 Шатровского села у крестьянина Григория Данилова Утюпина родился сын Егор ГАТО (Тобольск) Ф. 156, о. 20, д. 835 (продолжение)-837 1809-1811, FS 7582711 кадр 660. В РС 1812 Егора нет, с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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