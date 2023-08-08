Княгиня Трубецкая (Княжна Несвицкая) ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Трубецкая (Княжна Несвицкая) ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.177

Сын: Князь Трубецкой ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1763

Дочь: Графиня Самойлова ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Смерть
1831
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