Княгиня Трубецкая (Княжна Несвицкая) ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение ребёнка
24.03.177
Сын: Князь Трубецкой ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
02.10.1763
Дочь: Графиня Самойлова ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831