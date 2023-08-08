Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти04.10.1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
24.03.177
Сын: Князь Трубецкой ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1763
Дочь: Графиня Самойлова ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1777