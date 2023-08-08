Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князь Трубецкой СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

04.10.1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.177

Сын: Князь Трубецкой ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1763

Дочь: Графиня Самойлова ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Графиня Строганова АННА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгиня Трубецкая ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Смерть
04.10.1777
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