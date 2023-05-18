Киричинская (Марьялиха) Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти12.05.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Киричинский Иван
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киричинский Иван
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Киричинский Станислав Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван
Рождение ребёнка
20.05.1788
Сын: Киричинский Иван Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван
дом 30
Рождение ребёнка
30.01.1790
Сын: Киричинский Даниил Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван
дом 30
Рождение ребёнка
09.02.1793
Сын: Киричинский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Киричинский Иван
дом 30
Смерть
12.05.1827