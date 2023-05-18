Киричинская (Марьялиха) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинская (Марьялиха) Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

12.05.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Муж: Киричинский Иван

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киричинский Иван

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Киричинский Станислав Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван

Рождение ребёнка
20.05.1788

Сын: Киричинский Иван Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван

Раздельное, Львівська область
дом 30
Рождение ребёнка
30.01.1790

Сын: Киричинский Даниил Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван

Раздельное, Львівська область
дом 30
Рождение ребёнка
09.02.1793

Сын: Киричинский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Киричинский Иван

Раздельное, Львівська область
дом 30
Смерть
12.05.1827
Раздельное, Львівська область
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