Киричинский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти21.07.1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Жена: Киричинская Пелагия
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Киричинская Пелагия
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Киричинский Станислав Иванович
Мать ребёнка: Киричинская Пелагия
Рождение ребёнка
20.05.1788
Сын: Киричинский Иван Иванович
Мать ребёнка: Киричинская Пелагия
дом 30
Рождение ребёнка
30.01.1790
Сын: Киричинский Даниил Иванович
Мать ребёнка: Киричинская Пелагия
дом 30
Рождение ребёнка
09.02.1793
Сын: Киричинский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Киричинская Пелагия
дом 30
Смерть
21.07.1810
Причина смерти: Рак | дом 33