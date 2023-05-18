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Киричинский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

21.07.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Жена: Киричинская Пелагия

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Киричинская Пелагия

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Киричинский Станислав Иванович

Мать ребёнка: Киричинская Пелагия

Рождение ребёнка
20.05.1788

Сын: Киричинский Иван Иванович

Мать ребёнка: Киричинская Пелагия

Раздельное, Львівська область
дом 30
Рождение ребёнка
30.01.1790

Сын: Киричинский Даниил Иванович

Мать ребёнка: Киричинская Пелагия

Раздельное, Львівська область
дом 30
Рождение ребёнка
09.02.1793

Сын: Киричинский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Киричинская Пелагия

Раздельное, Львівська область
дом 30
Смерть
21.07.1810
Раздельное, Львівська область
Причина смерти: Рак | дом 33
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