Вершинина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Вершинин Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Вершинин Степан

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Вершинин Павел Степанович

Отец ребёнка: Вершинин Степан

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вершинин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Вершинин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Прасковья? Степановна

Отец ребёнка: Вершинин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Александра Степановна

Отец ребёнка: Вершинин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Степан

Смерть
Неизвестно
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