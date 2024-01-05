Вершинина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Вершинин Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Вершинин Степан
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Вершинин Павел Степанович
Отец ребёнка: Вершинин Степан
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вершинин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Вершинин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Прасковья? Степановна
Отец ребёнка: Вершинин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина Александра Степановна
Отец ребёнка: Вершинин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Степан
Смерть
Неизвестно