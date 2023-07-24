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Вершинин Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вершинин Степан

Мать: Вершинина Елизавета

Рождение ребёнка
12.03.1937

Сын: Вершинин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна

Рождение ребёнка
24.07.1940

Дочь: Чурина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Вершинин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Вершинин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Прасковья Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Татьяна Силаевна

Смерть
Неизвестно
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