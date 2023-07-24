Вершинин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Вершинин Степан
Мать: Вершинина Елизавета
Рождение ребёнка
12.03.1937
Сын: Вершинин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна
Рождение ребёнка
24.07.1940
Дочь: Чурина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Вершинин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Вершинин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Вершинина Прасковья Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Силаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно