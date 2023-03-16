Купрякова (Примакова) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрякова (Примакова) Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Пржевальск, Киргизия

Дата рождения

19.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1957

Отец: Примаков Дмитрий Ильич

Мать: не указана

Пржевальск, Киргизия
Рождение ребёнка
26.10.1978

Дочь: Купрякова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Купряков Николай

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1982

Дочь: Приходько Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Купряков Николай

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1991
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купряков Николай

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