Купрякова (Примакова) Людмила Дмитриевна
Место рожденияПржевальск, Киргизия
Дата рождения19.01.1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1957
Отец: Примаков Дмитрий Ильич
Пржевальск, Киргизия
Рождение ребёнка
26.10.1978
Дочь: Купрякова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Купряков Николай
Рождение ребёнка
10.12.1982
Дочь: Приходько Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Купряков Николай
Место жительства
1991
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купряков Николай