Рудь (Пацюк) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудь (Пацюк) Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пацюк Корній

Мать: Оксана

Рождение ребёнка
09.12.1989

Сын: Рудь Володимир

Отец ребёнка: Рудь Валерій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлія

Отец ребёнка: Рудь Валерій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудь Іван

Отец ребёнка: Рудь Валерій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудь Валерій

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