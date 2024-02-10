Рудь (Пацюк) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пацюк Корній
Мать: Оксана
Рождение ребёнка
09.12.1989
Сын: Рудь Володимир
Отец ребёнка: Рудь Валерій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлія
Отец ребёнка: Рудь Валерій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудь Іван
Отец ребёнка: Рудь Валерій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудь Валерій