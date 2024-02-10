Рудь Валерій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудь) Юлія
Мать ребёнка: Рудь (Пацюк) Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудь Іван
Мать ребёнка: Рудь (Пацюк) Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудь (Пацюк) Алла
Рождение ребёнка
09.12.1989
Сын: Рудь Володимир
Мать ребёнка: Рудь (Пацюк) Алла