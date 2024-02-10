Рудь Валерій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудь Валерій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудь) Юлія

Мать ребёнка: Рудь (Пацюк) Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудь Іван

Мать ребёнка: Рудь (Пацюк) Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудь (Пацюк) Алла

Рождение ребёнка
09.12.1989

Сын: Рудь Володимир

Мать ребёнка: Рудь (Пацюк) Алла

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