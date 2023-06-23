Маргушина Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1909
Дата смерти10.11.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1909
Рождение ребёнка
1923
Сын: Маргушин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Маргушина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1930
Сын: Маргушин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1930
Сын: Маргушин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
17.09.1943
Дочь: Пахомова Людмила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомов Андрей
Смерть
10.11.1978