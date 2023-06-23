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Маргушина Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1909

Дата смерти

10.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1909

Отец: Назаров Василий Стефанов (Степанович)

Мать: Назарова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Маргушин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Маргушина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
24.10.1930

Сын: Маргушин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
24.10.1930

Сын: Маргушин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Маргушин Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
17.09.1943

Дочь: Пахомова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Андрей

Смерть
10.11.1978
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