Пахомова Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1943

Отец: не указан

Мать: Маргушина Татьяна Васильевна