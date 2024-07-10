Баяндина Неонила Макаровна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Неонила Макаровна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Баяндин Макар Михеевич

Мать: Первая

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.11.1827

Муж: Баяндин Григорий Елисеевич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, о. 2, д. 303 -МК1827
Рождение ребёнка
1831

Сын: Баяндин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Сын: Баяндин Данило Григорьевич

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1843

Сын: Баяндин Мокей Григорьевич

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Баяндина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все

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