Баяндина Неонила Макаровна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Баяндин Макар Михеевич
Мать: Первая
Бракосочетание
22.11.1827
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, о. 2, д. 303 -МК1827
Рождение ребёнка
1831
Сын: Баяндин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Сын: Баяндин Данило Григорьевич
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1843
Сын: Баяндин Мокей Григорьевич
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Баяндина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Баяндин Григорий Елисеевич
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Смерть
После 1858
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все