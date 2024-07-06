Назаров (Захаров) Василий Захарович 1777 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров (Захаров) Василий Захарович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Назаров Захар Назарович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1797 ст.

Жена: (Яковлева) Прасковья Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1800 ст.

Сын: Назаров (Захаров) Ульян Васильевич

Мать ребёнка: (Яковлева) Прасковья Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1803 ст.

Сын: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Мать ребёнка: (Яковлева) Прасковья Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Назарова (Захарова) Васса Васильевна

Мать ребёнка: (Яковлева) Прасковья Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1809 ст.

Дочь: Назарова (Захарова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: (Яковлева) Прасковья Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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