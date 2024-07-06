(Яковлева) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1800 ст.
Сын: Назаров (Захаров) Ульян Васильевич
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович
Рождение ребёнка
16.11.1803 ст.
Сын: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Назарова (Захарова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович
Рождение ребёнка
21.11.1809 ст.
Дочь: Назарова (Захарова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович
Смерть
Неизвестно