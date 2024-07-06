(Яковлева) Прасковья Яковлевна 1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Яковлева) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1797 ст.

Муж: Назаров (Захаров) Василий Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1800 ст.

Сын: Назаров (Захаров) Ульян Васильевич

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1803 ст.

Сын: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Назарова (Захарова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1809 ст.

Дочь: Назарова (Захарова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Василий Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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