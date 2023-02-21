Степаненко Денис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степаненко Михаил
Мать: Степаненко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаненко Неизвестно Динисович
Мать ребёнка: Степаненко Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Дарья Динисовна
Мать ребёнка: Степаненко Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаненко Давид Денисович
Мать ребёнка: Степаненко Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степаненко Алена