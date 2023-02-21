Степаненко Денис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Денис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степаненко Михаил

Мать: Степаненко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Неизвестно Динисович

Мать ребёнка: Степаненко Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Дарья Динисовна

Мать ребёнка: Степаненко Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Давид Денисович

Мать ребёнка: Степаненко Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко Алена

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