Степаненко Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Неизвестно Динисович

Отец ребёнка: Степаненко Денис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Дарья Динисовна

Отец ребёнка: Степаненко Денис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Давид Денисович

Отец ребёнка: Степаненко Денис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Денис Михайлович