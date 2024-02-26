Урих Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948
Отец: Урих Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Урих Ирина Александровна
Мать ребёнка: Урих Галина Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1975
Сын: Урих Александр Александрович
Мать ребёнка: Урих Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1982
Сын: Урих Виктор Александрович
Мать ребёнка: Урих Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно