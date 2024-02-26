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Урих Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1948

Отец: Урих Иван Яковлевич

Мать: Урих Эккерт Фрида Андреевна

Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Урих Ирина Александровна

Мать ребёнка: Урих Галина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1975

Сын: Урих Александр Александрович

Мать ребёнка: Урих Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1982

Сын: Урих Виктор Александрович

Мать ребёнка: Урих Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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