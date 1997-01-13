Кремнёв Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКремнёв Иван Андреевич

Кремнёв Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1926

Дата смерти

13.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1956 г.р.
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1956

Сын: Кремнёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1958

Сын: Кремнёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кремнёва Мария Петровна

Смерть
13.01.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close