Кремнёв Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1926
Дата смерти13.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1956
Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1958
Сын: Кремнёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кремнёва Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1963
Рождение ребёнка
20.03.1968
Рождение ребёнка
12.02.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кремнёва Мария Петровна
Смерть
13.01.1997