Кремнёва (Зеленкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремнёва (Зеленкова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

04.01.2012

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1956 г.р.
1958 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: Зеленков Пётр Михайлович

Мать: Зеленкова (Дубинина) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кремнёв Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.03.1956

Сын: Кремнёв Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич

Рождение ребёнка
22.06.1958

Сын: Кремнёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич

Рождение ребёнка
17.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич

Смерть
04.01.2012

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