Кремнёва (Зеленкова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1927
Дата смерти04.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1956
Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.06.1958
Сын: Кремнёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кремнёв Иван Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1963
Рождение ребёнка
20.03.1968
Рождение ребёнка
12.02.1971
Смерть
04.01.2012