Козявина (Горасова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Горасова) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Горасов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шмелева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Козявин Иван Петрович

Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Козявин Павел Петрович

Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Петр Серапионович

Смерть
Неизвестно
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