Козявина (Горасова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Горасов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шмелева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Козявин Петр Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно