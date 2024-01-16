Пискозуб Антоний
Место рождения
Дата рождения01.06.1801
Дата смерти05.02.1878
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1801
Отец: Пискозуб Михаил
Мать: Пискозуб (Клюсик) Юстина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грушевская (Пискозуб) Дочь
Мать ребёнка: Пискозуб (Шпиндер) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поплавская (Пискозуб) Дочь
Мать ребёнка: Пискозуб (Шпиндер) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотницкая (Пискозуб) Дочь
Мать ребёнка: Пискозуб (Шпиндер) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бела..... (Пискозуб) Дочь
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.1878
Похороны
Неизвестно