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Пискозуб Антоний

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

01.06.1801

Дата смерти

05.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1801

Отец: Пискозуб Михаил

Мать: Пискозуб (Клюсик) Юстина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грушевская (Пискозуб) Дочь

Мать ребёнка: Пискозуб (Шпиндер) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поплавская (Пискозуб) Дочь

Мать ребёнка: Пискозуб (Шпиндер) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотницкая (Пискозуб) Дочь

Мать ребёнка: Пискозуб (Шпиндер) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бела..... (Пискозуб) Дочь

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.1878
Коломыя, Івано-Франківська область
Похороны
Неизвестно
Коломыя, Івано-Франківська область

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