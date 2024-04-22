Пискозуб (Клюсик) Юстина
Место рождения
Дата рождения21.02.1783
Дата смерти20.05.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1783
Отец: Клюсик Стефан
Мать: Клюсик Анна
Бракосочетание
19.02.1797
Муж: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
28.03.1799
Сын: Пискозуб Ян
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
01.06.1801
Сын: Пискозуб Антоний
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
28.04.1804
Сын: Пискозуб Яков
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
28.04.1804
Сын: Пискозуб Яков
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
21.01.1807
Дочь: Юркевич Агнешка
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
05.03.1810
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
13.03.1813
Сын: Пискозуб Войцех
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
23.06.1816
Сын: Пискозуб Пётр
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
09.07.1825
Сын: Пискозуб Павел
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Рождение ребёнка
09.07.1825
Сын: Пискозуб Игнатий
Отец ребёнка: Пискозуб Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.05.1831
Похороны
Неизвестно