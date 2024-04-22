Пискозуб (Клюсик) Юстина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискозуб (Клюсик) Юстина

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

21.02.1783

Дата смерти

20.05.1831

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1783

Отец: Клюсик Стефан

Мать: Клюсик Анна

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
19.02.1797

Муж: Пискозуб Михаил

Рождение ребёнка
28.03.1799

Сын: Пискозуб Ян

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.06.1801

Сын: Пискозуб Антоний

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
28.04.1804

Сын: Пискозуб Яков

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
28.04.1804

Сын: Пискозуб Яков

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
21.01.1807

Дочь: Юркевич Агнешка

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
05.03.1810

Сын: Пискозуб Иоанн Златоуст

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
13.03.1813

Сын: Пискозуб Войцех

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.06.1816

Сын: Пискозуб Пётр

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
09.07.1825

Сын: Пискозуб Павел

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
09.07.1825

Сын: Пискозуб Игнатий

Отец ребёнка: Пискозуб Михаил

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.05.1831
Коломыя, Івано-Франківська область
Похороны
Неизвестно
Коломыя, Івано-Франківська область
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