Бахарева (Толкачева) Евфимия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бахарев Даниил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бахарева Ульяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бахарева Варвара Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бахарева Акилина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Бахарева Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бахарев Матвей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно