Бахарева (Толкачева) Евфимия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Толкачева) Евфимия Ефимовна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Толкачев Ефим Никифорович

Мать: Толкачева Татьяна Карповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Бахарев Даниил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бахарева Ульяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бахарева Варвара Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бахарева Акилина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Бахарева Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бахарев Матвей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бахарев Лаврентий Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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