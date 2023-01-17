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Толкачева Татьяна Карповна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Карп

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Фурсова Меланья Ефимовна

Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Бахарева Евфимия Ефимовна

Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: София Ефимовна

Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Усачева Евфросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Толкачев Авдей Ефимович

Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Ефим Никифорович

Смерть
1790
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