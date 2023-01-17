Толкачева Татьяна Карповна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Фурсова Меланья Ефимовна
Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Бахарева Евфимия Ефимовна
Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: София Ефимовна
Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Усачева Евфросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Толкачев Ефим Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790