Усачева (Толкачева) Евфросинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Толкачева) Евфросинья Ефимовна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Толкачев Ефим Никифорович

Мать: Толкачева Татьяна Карповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Жерноклевова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Усачева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Усачева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Усачева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Усачева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Усачев Елисей Иванович

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Усачева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Усачев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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