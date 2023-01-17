Усачева (Толкачева) Евфросинья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Жерноклевова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Усачева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Усачева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Усачева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Усачева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Усачева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Усачев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно