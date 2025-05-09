Haikin Shahno Volfovich 14.10.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Haikin Shahno Volfovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 14.10.1859, Belarus, Homel

умер 1928, `

Отец
Haikin VolfНеизвестно г.р.
Мать
Haikina Chaya MinyaНеизвестно г.р.
Супруги
Haikina Sara (Sora) Simenovna1870 г.р.
Дети
Haikin Semen (Simon) Isaevich (Shahnovich)1887 г.р.
(Haikina) Shifra Shahovna1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1859

Отец: Haikin Volf

Мать: Haikina Chaya Minya

Belarus, Homel

Работа или профессия
Неизвестно

Синагогальный староста

Место жительства
Неизвестно
Belarus, Homel

Бракосочетание
1886

Жена: Haikina Sara (Sora) Simenovna

Belarus, Homel

Рождение ребёнка
1887

Сын: Haikin Semen (Simon) Isaevich (Shahnovich)

Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna

Sherstin, Homel dist., Belorussia

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Haikina) Shifra Shahovna

Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna

Belarus, Homel

Рождение ребёнка
1894

Сын: Haikin Vladimir (Vulf) Shahnovich

Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna

Belarus, Homel

Рождение ребёнка
05.09.1898

Сын: Haikin Iosif Shahnovich

Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna

Belarus, Homel

Смерть
1928
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