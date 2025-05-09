Haikin Shahno Volfovich
мужской, родился 14.10.1859, Belarus, Homel
умер 1928, `
ОтецHaikin VolfНеизвестно г.р.
МатьHaikina Chaya MinyaНеизвестно г.р.
Супруги
Haikina Sara (Sora) Simenovna1870 г.р.
Дети
(Haikina) Shifra Shahovna1888 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1859
Отец: Haikin Volf
Мать: Haikina Chaya Minya
Belarus, Homel
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Belarus, Homel
Бракосочетание
1886
Belarus, Homel
Рождение ребёнка
1887
Сын: Haikin Semen (Simon) Isaevich (Shahnovich)
Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna
Sherstin, Homel dist., Belorussia
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Haikina) Shifra Shahovna
Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna
Belarus, Homel
Рождение ребёнка
1894
Сын: Haikin Vladimir (Vulf) Shahnovich
Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna
Belarus, Homel
Рождение ребёнка
05.09.1898
Мать ребёнка: Haikina Sara (Sora) Simenovna
Belarus, Homel
Смерть
1928
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