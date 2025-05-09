Haikin Volf Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Haikin Volf

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Haikin MovshaНеизвестно г.р.
Дети
Haikin Nohim Meer24.06.1857 г.р.
Haikin Shahno Volfovich14.10.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Haikin Movsha

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1857

Сын: Haikin Nohim Meer

Мать ребёнка: Haikina Chaya Minya

Belarus, Homel

Рождение ребёнка
14.10.1859

Сын: Haikin Shahno Volfovich

Мать ребёнка: Haikina Chaya Minya

Belarus, Homel

Смерть
Неизвестно

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