Haikin Volf
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецHaikin MovshaНеизвестно г.р.
Дети
Haikin Nohim Meer24.06.1857 г.р.
Haikin Shahno Volfovich14.10.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Haikin Movsha
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1857
Сын: Haikin Nohim Meer
Мать ребёнка: Haikina Chaya Minya
Belarus, Homel
Рождение ребёнка
14.10.1859
Мать ребёнка: Haikina Chaya Minya
Belarus, Homel
Смерть
Неизвестно