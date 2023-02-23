Носова (Федяшова) Агафья Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1926
Отец ребёнка: Носов Дементий
о. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1944