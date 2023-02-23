Носова (Федяшова) Агафья Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Федяшова) Агафья Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1926

Сын: Носов Иван (Дементьевич)

Отец ребёнка: Носов Дементий

о. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Дементий

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Дементий

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Дементий

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