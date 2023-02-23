Носов Дементий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1926
Мать ребёнка: Носова Агафья Исаевна
о. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1944
Смерть
1967