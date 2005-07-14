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Носов Иван (Дементьевич)

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Место рождения

о. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл

Дата рождения

15.02.1926

Дата смерти

14.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926

Отец: Носов Дементий

Мать: Носова Агафья Исаевна

о. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл
Рождение ребёнка
04.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
05.01.1953

Сын: Носов Геннадий

Мать ребёнка: Носова Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Юлия Александровна

Смерть
14.07.2005
Хабаровск, Хабаровский, Россия
Похороны
Неизвестно
Хабаровск
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