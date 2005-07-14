Носов Иван (Дементьевич)
Место рожденияо. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл
Дата рождения15.02.1926
Дата смерти14.07.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1926
Отец: Носов Дементий
Мать: Носова Агафья Исаевна
о. Довольное, Доволенского р-на, Новосибирской обл
Рождение ребёнка
04.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
05.01.1953
Сын: Носов Геннадий
Мать ребёнка: Носова Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2005
Хабаровск, Хабаровский, Россия
Похороны
Неизвестно
Хабаровск