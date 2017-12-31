Антонова (Галашина) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Галашина) Надежда Степановна

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Место рождения

деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР

Дата рождения

14.09.1924

Дата смерти

31.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924

Отец: Галашин Степан Андреевич

Мать: Галашина Аграфена Логиновна

деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Паханова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Антонов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Георгий Алексеевич

Смерть
31.12.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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