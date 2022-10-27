Антонова (Галашина) Надежда Степановна 14.09.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова (Галашина) Надежда Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.09.1924, деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР

умерла 31.12.2017, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Галашин Степан Андреевич15.08.1894 г.р.
Мать
Галашина Аграфена Логиновна06.07.1897 г.р.
Супруги
Антонов Георгий Алексеевич03.04.1928 г.р.
Дети
Паханова (Антонова) Вера Георгиевна30.09.1957 г.р.
Антонов Александр Георгиевич23.01.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924

Отец: Галашин Степан Андреевич

Мать: Галашина Аграфена Логиновна

деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Паханова (Антонова) Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Антонов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
31.12.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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