Антонова (Галашина) Надежда Степановна
Место рождениядеревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
Дата рождения14.09.1924
Дата смерти31.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924
деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Паханова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Антонов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2017