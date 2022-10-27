Антонова (Галашина) Надежда Степановна
женский, родилась 14.09.1924, деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
умерла 31.12.2017, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецГалашин Степан Андреевич15.08.1894 г.р.
МатьГалашина Аграфена Логиновна06.07.1897 г.р.
Супруги
Антонов Георгий Алексеевич03.04.1928 г.р.
Дети
Паханова (Антонова) Вера Георгиевна30.09.1957 г.р.
Антонов Александр Георгиевич23.01.1960 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1924
деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Паханова (Антонова) Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Антонов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Антонов Георгий Алексеевич
Смерть
31.12.2017