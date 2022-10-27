Антонов Георгий Алексеевич
мужской, родился 03.04.1928, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 01.07.1986, Борисова Грива, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
ОтецАнтонов АлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Антонова (Галашина) Надежда Степановна14.09.1924 г.р.
Дети
Паханова (Антонова) Вера Георгиевна30.09.1957 г.р.
Антонов Александр Георгиевич23.01.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Отец: Антонов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Паханова (Антонова) Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Антонова (Галашина) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Антонов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Антонова (Галашина) Надежда Степановна
Смерть
01.07.1986
Борисова Грива, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область