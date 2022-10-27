Антонов Георгий Алексеевич 03.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Георгий Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.04.1928, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 01.07.1986, Борисова Грива, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Отец
Антонов АлексейНеизвестно г.р.
Супруги
Антонова (Галашина) Надежда Степановна14.09.1924 г.р.
Дети
Паханова (Антонова) Вера Георгиевна30.09.1957 г.р.
Антонов Александр Георгиевич23.01.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: Антонов Алексей

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Галашина) Надежда Степановна

Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Паханова (Антонова) Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Антонова (Галашина) Надежда Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Антонов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Антонова (Галашина) Надежда Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
01.07.1986
Борисова Грива, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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