Антонов Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1928
Дата смерти01.07.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Отец: Антонов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Паханова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Антонова Надежда Степановна
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Антонов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Антонова Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1986
Борисова Грива, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область