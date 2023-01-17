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Антонов Георгий Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.04.1928

Дата смерти

01.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: Антонов Алексей

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Паханова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Антонова Надежда Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Антонов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Антонова Надежда Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Надежда Степановна

Смерть
01.07.1986
Борисова Грива, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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