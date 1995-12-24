Галашина Аграфена Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1897
Дата смерти06.12.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1924
Дочь: Антонова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич
деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
Рождение ребёнка
08.12.1924
Дочь: Сергеева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1929
Сын: Галашин Николай Степанович
Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1935
Дочь: Купрешина Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1968