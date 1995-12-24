Галашина Аграфена Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галашина Аграфена Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1897

Дата смерти

06.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1924

Дочь: Антонова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич

деревня Парочино, Чагодощенский район, Вологодская область, РСФСР
Рождение ребёнка
08.12.1924

Дочь: Сергеева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
22.05.1929

Сын: Галашин Николай Степанович

Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
14.05.1935

Дочь: Купрешина Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Галашин Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галашин Степан Андреевич

Смерть
06.12.1968
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