Калмыкова (Полунина) Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Полунина) Ульяна Захаровна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.12.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1881 ст.

Отец: Полунин Захарий Мефодиевич

Мать: Полунина Анастасия Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/94
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Герасим Федорович

Восприемник
23.05.1896 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/87
Восприемник
12.07.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/136
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Калмыков Павел Герасимович

Отец ребёнка: Калмыков Герасим Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/82
Рождение ребёнка
27.07.1910 ст.

Сын: Калмыков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Калмыков Герасим Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/67
Рождение ребёнка
13.05.1916 ст.

Сын: Калмыков Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Калмыков Герасим Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/c1b5a990-3a77-4ee8-a815-495ff353e45d/51
Смерть
Неизвестно

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