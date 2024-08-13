Калмыкова (Полунина) Ульяна Захаровна
Место рождения
Дата рождения14.12.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1881 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/94
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
23.05.1896 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/87
Восприемник
12.07.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/136
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Сын: Калмыков Павел Герасимович
Отец ребёнка: Калмыков Герасим Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/82
Рождение ребёнка
27.07.1910 ст.
Сын: Калмыков Иван Герасимович
Отец ребёнка: Калмыков Герасим Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/67
Рождение ребёнка
13.05.1916 ст.
Сын: Калмыков Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Калмыков Герасим Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/c1b5a990-3a77-4ee8-a815-495ff353e45d/51
Смерть
Неизвестно