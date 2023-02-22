Архипова Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Аксинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Архипов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Степанов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Настасья Семёновна

Отец ребёнка: Архипов Семён Степанов

Рождение ребёнка
19.07.1862

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Архипов Семён Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.06.1865

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Архипов Семён Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1867

Сын: Архипов Аристарх Семёнович

Отец ребёнка: Архипов Семён Степанов

Смерть
Неизвестно
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