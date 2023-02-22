Архипов Семён Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1854
Сын: Архипов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Архипова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Настасья Семёновна
Мать ребёнка: Архипова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1862
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Архипова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
02.06.1865
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Архипова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1867
Сын: Архипов Аристарх Семёнович
Мать ребёнка: Архипова Аксинья Иванова
Смерть
Неизвестно