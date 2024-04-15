Балуев Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.
1873 года октября 7 числа проходил обряд крещения. Восприемники были Леонтий Старцев, и вдова Владимирской губернии деревни Федурихи Параскева С.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова (Балуева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Балуева (Морова) Любовь Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1895
Дочь: Никонова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Балуева (Морова) Любовь Никандровна
Рождение ребёнка
09.11.1899
Сын: Балуев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Балуева (Морова) Любовь Никандровна
Смерть
Неизвестно