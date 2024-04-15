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Балуев Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.

Отец: Балуев Гавриил Петрович

Мать: Балуева Параскева Афонасьевна

1873 года октября 7 числа проходил обряд крещения. Восприемники были Леонтий Старцев, и вдова Владимирской губернии деревни Федурихи Параскева С.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова (Балуева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Балуева (Морова) Любовь Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балуева (Морова) Любовь Никандровна

Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Никонова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Балуева (Морова) Любовь Никандровна

Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Балуев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Балуева (Морова) Любовь Никандровна

Смерть
Неизвестно

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