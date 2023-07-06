Никонова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1895

Дата смерти

18.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1895

Отец: Балуев Дмитрий Гаврилович

Мать: Балуева Любовь Никандровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Никонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Щепкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1937

Дочь: Терещук Эльвира Николаевна

Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Никонов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туровских Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Николай Иванович

Смерть
18.09.1986
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