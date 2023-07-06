Никонова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1895
Дата смерти18.09.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1895
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Щепкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1937
Дочь: Терещук Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никонов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туровских Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Никонов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1986