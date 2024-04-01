Ротова (Шестернина ?) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова (Шестернина ?) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестернин Алексей Федорович

Мать: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна

Рождение ребёнка
27.11.1847

Дочь: Екатерина Космина

Отец ребёнка: Ротов Косма Казак Р. Ганькина Денисов

Рождение ребёнка
12.07.1851

Дочь: Ольга Космина

Отец ребёнка: Ротов Косма Казак Р. Ганькина Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротов Косма Казак Р. Ганькина Денисов

Смерть
Неизвестно
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