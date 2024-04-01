Ротова (Шестернина ?) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1847
Дочь: Екатерина Космина
Отец ребёнка: Ротов Косма Казак Р. Ганькина Денисов
Рождение ребёнка
12.07.1851
Дочь: Ольга Космина
Отец ребёнка: Ротов Косма Казак Р. Ганькина Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно